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Рязанка через суд добилась выплаты в связи с рождением первого ребёнка

7info

Рязанским областным судом рассмотрена апелляционная жалоба на решение Железнодорожного районного суда г. Рязани по иску о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Судом первой инстанции установлено, что гражданка С. обратилась в ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области» с заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Вместе с ним был представлен соответствующий комплект документов, в том числе сведения о доходах членов семьи.

Основанием отказа в назначении выплаты явилось превышение среднедушевого дохода семьи С. 1,5-кратной величины суммы прожиточного минимума на территории Рязанской области. В качестве документа, подтверждающего доход истицы, как индивидуального предпринимателя, была представлена налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год. Из декларации следует, что сумма полученных доходов составляет 864123 руб., сумма  произведенных расходов 777597 руб., налоговая база для исчисления налога 86526 руб.

При расчете среднедушевого дохода семьи ответчик учел доход супруга истицы  в размере 195006,54 руб. и общую сумму дохода самой истицы от предпринимательской деятельности без учета  произведенных расходов.

На основании представленных документов для определения среднедушевого дохода семьи был произведен следующий расчет: (864123+195006,54)/12/3=29420,27 рублей.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, Железнодорожный районный суд исходил из того, что размер среднедушевого дохода семьи индивидуального предпринимателя определяется исходя из дохода, отраженного в его декларации до уменьшения на сумму расходов, непосредственно связанных с извлечением прибыли, и превысил 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Обжалуя решение суда, истица полагала, что расчет ответчика не верен. При расчете среднедушевого дохода семьи из общей суммы ее дохода следует вычесть сумму расходов и полученную разницу учитывать, как ее доход от предпринимательской деятельности: 864123 руб. (доходы) — 777597 руб. (расходы) =  86526 руб. (доход). 

Подобный расчет дохода для индивидуальных предпринимателей приведен в письме Министерства финансов РФ от 28.07.2014 «О расчете среднедушевого дохода семьи в целях назначения ежемесячного пособия на ребенка гражданами, являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы».

Рассмотрев дело, коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда с доводами истицы согласилась, решение Железнодорожного районного суда отменила и вынесла новое решение.

Рязанский областной суд признал отказ ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области» незаконным и удовлетворил исковые требования гражданки о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

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