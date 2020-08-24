Рязанец занял первое место на чемпионате по тайскому боксу

Рязанский спортсмен Михаил Гуськов в весовой категории до 71 кг занял первое место на Открытом чемпионате Тульской области по тайскому боксу. Соревнования проводились 22-23 августа в Туле.

В соревнованиях приняли участие около 140 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской, Рязанской и Воронежской областей.

В финальном поединке Михаил оказался сильнее своего соперника Сорбона Гадаева из Тульской области. Тренируется Гуськов под руководством Владимира Печерских.