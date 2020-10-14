Рязанец за полгода украл более 6 тонн дизельного топлива

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который на протяжении нескольких месяцев крал дизельное топливо из магистрального нефтепровода. За это время он похитил более 6 тонн дизеля, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.

Следствие установило, что с июня по декабрь 2018 года 37-летний рязанец совместно со своими знакомыми решил начать красть топливо. Для этого они заранее сговорились между собой и распределили роли каждого участника. Затем группа знакомых совершили врезку в магистральный нефтепровод, который проходил недалеко от поселка Северный.

Из-за незаконной врезки они не только похитили более 6 тонн топлива, но и нарушили нормальную работу магистрали. А ликвидация последствий оценивается в более 100 000 рублей.

— В ходе расследования уголовного дела между обвиняемым и прокурором было заключено досудебное соглашение, материалы в отношении него выделены в отдельное производство и рассмотрены судом в особом порядке. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении остальных подозреваемых расследуется, — рассказали в ведомстве.