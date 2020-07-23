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Рязанец выловил в Оке рыбу из семейства пираньевых

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Житель Рязани выловил в реке Оке крупную рыбу с огромными зубами, напоминающими человеческие. Фотографией улова своего брата в соцсетях поделилась депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова.

Знатоки указали в комментариях, что это рыба паку из семейства пираньевых. Возможно, кто выбросил её из аквариума.

Паку – вид пресноводных лучепёрых рыб из подсемейства пираньевых. Паку держатся, как правило, поодиночке. Молодые рыбы питаются насекомыми и улитками, а взрослые предпочитают растительную пищу.

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