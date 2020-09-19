Рязанец украл у знакомой деньги и золотую цепочки

26-летняя рабочая жительница Рязани обратилась в полицию. Девушка заявила, что у неё пропали 6 тысяч рублей и золотая цепочка. Опросив потерпевшую, полицейские установили, что кража могла произойти накануне вечером, когда девушка организовала застолье в своём гараже. Украсть деньги и золото мог кто-то из знакомых.

Выяснив личные данные каждого, всех участников вечеринки пригласили в отделение полиции. В ходе перекрестного допроса выяснилось, что к хищению причастен 40-летний мужчина, ранее судимый.

Подозреваемый задержан. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.