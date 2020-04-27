Рязанец украл деньги из платёжного терминала в аптеке

Из платёжного терминала, установленного в аптеке на улице Островского, пропали 5100 рублей. В полицию обратилась работница аптеки. Она рассказала, что заметила открытую дверцу терминала.
Сотрудники полиции и представители фирмы, которая обслуживает терминалы оплаты, прибыли на место и установили, что на дверце купюроприёмника сломан замок, а денег в отсеке нет.
Довольно быстро полицейские узнали, что один из жителей нашего города хвастался, что с лёгкостью завладел деньгами из терминала.
Злоумышленника задержали. Оказалось, что 28-летний мужчина случайно заметил открытую дверцу и опустошил накопитель купюр. Деньги он успел потратить на спиртное.
Теперь вора могут посадить на 2 года.
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