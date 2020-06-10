Рязанец угрожал зарезать родственницу из-за квартиры

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В Рязани сотрудники полиции немедленно выехали на сообщение о скандале между родственниками и предотвратили кровопролитие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На своего 23-летнего родственника в полицию пожаловалась 19-летняя рязанка. Во время спора о разделе квартиры между ними произошёл конфликт. Парень не придумал ничего лучше, чем достать нож и пригрозить им оппоненте. Девушка, испугавшись за свою жизнь, обратилась к правоохранителям.

Буяна утихомирили. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному в качестве наказания может грозить до 2 лет лишения свободы.