Рязанец убил знакомого гантелью

В Рязани по подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Труп 43-летнего рязанца был обнаружен в его квартире на улице Гоголя утром 30 августа. Полицию на место вызвал знакомый погибшего, сообщивший, что обнаружил товарища уже мёртвым. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что убийство совершил мужчина, сообщивший о смерти знакомого правоохранителям. Сначала он отпирался, но после предъявленных доказательств был вынужден сознаться.

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По версии следствия, в ночь на 30 августа мужчины выпивали. В ходе застолья они поссорились по незначительному поводу. В итоге 30-летний гость ударил хозяина квартиры гантелью по голове. От полученной травмы пострадавший умер на месте.

Подозреваемый принял меры, чтобы скрыть следы, но сделать этого ему не удалось. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.