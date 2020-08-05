Рязанец стал чемпионом России по практической стрельбе из карабина

Рязанец Леонид Сухин стал чемпионом России по практической стрельбе из карабина. Об этом сообщается на странице стрелкового центра «Полигон».

Соревнования проходили в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Сухин стал первым в дуэльной стрельбе и занял 7-е место в общем зачёте.

Кроме того, бронзовым призёром в дуэльной стрельбе стал Денис Давыдов. В общем зачёте он показал 8-й результат.

По итогам чемпионата России сборная Рязанской области стала третьей в общем зачёте.