Рязанец собрал набор медалей на Первенстве ЦФО по плаванию

Спортсмен из Рязани завоевал два золота, серебро и бронзу на Первенстве Центрального федерального округа по плаванию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования проходили в городе Рузе Московской области в течении пяти дней. Общее количество участников составляло примерно 600 человек. Но рязанцы смогли выбиться в лидеры и занять почетные места на пьедестале.
Спортсмен занимается у тренера Александра Фомина.
Без медалей не остался и другой рязанский спортсмен. Так, Сергей Цынкин, ученик СШОР «Олимпиец», взял бронзовую медаль на дистанциях 200 метров и 400 метров комплексным плаванием. Он тренируется под руководством Виталия Храмова.