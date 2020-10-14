Рязанец собрал набор медалей на Первенстве ЦФО по плаванию

Спортсмен из Рязани завоевал два золота, серебро и бронзу на Первенстве Центрального федерального округа по плаванию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования проходили в городе Рузе Московской области в течении пяти дней. Общее количество участников составляло примерно 600 человек. Но рязанцы смогли выбиться в лидеры и занять почетные места на пьедестале.

— Ученик спортивной школы «Лидер» Иван Табунов смог завоевать золотую медаль на дистанциях 100 метров и 50 метров вольным стилем, серебряную в заплыве на 100 метров комплексным плаванием и «бронзу» — на 200 метров вольным стилем, — говорится в сообщении.

Спортсмен занимается у тренера Александра Фомина.

Без медалей не остался и другой рязанский спортсмен. Так, Сергей Цынкин, ученик СШОР «Олимпиец», взял бронзовую медаль на дистанциях 200 метров и 400 метров комплексным плаванием. Он тренируется под руководством Виталия Храмова.