Рязанец решил покататься на лодке и чуть не совершил убийство

В Спасском районе конфликт между приятелями чуть ен закончился убийством. Жительница посёлка Брыкин Бор обратилась в полицию. Она сообщила, что пьяный знакомый грозит убить ее мужа кирпичом.

Как выяснилось, 39-летний ранее судимый мужчина пришёл домой к заведующему лодочной станцией в нетрезвом состоянии. Он просил лодку. Но управляющий ответил, что выдаст лодку только с разрешения начальства.

Мужчина сходил и к директору, который заявил, что за прокат лодок отвечает управляющий. Пьяный мужчина вернулся к управляющему и вступил с ним в спор. Словесная перепалка завершилась тем, что незваный гость схватил кирпич и стал грозить управляющему расправой.

Совершить задуманное ему помешали сотрудники полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.