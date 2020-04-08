Рязанец пытался украсть смотровую площадку газораспределительной подстанции

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В посёлке Искра Рязанской области полицейские задержали 51-летнего мужчину, причастного к краже металлической конструкции газораспределительной подстанции.

Жители посёлка заметили, что неизвестный мужчина ведёт какие-то работы возле ограды газораспределительной подстанции. Они обратились в полицию. Стражи порядка прибыли как раз в тот момент, когда мужчина собирался уезжать.

В его машине были обнаружены части металлической смотровой площадки и инструмент для газовой резки металла. Нарушитель признался, что спилил конструкцию, чтобы сдать её в металлолом. Он не ожидал, что кто-то заметит его на окраине посёлка.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.