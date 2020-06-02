Рязанец после ссоры со знакомой разместил в интернете её интимные фото

В Рязанской области передано в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый, поссорившись со знакомой, разместил в интернете её фото интимного содержания.
Во время следствия рязанец свою вину признал и раскаялся. Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
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