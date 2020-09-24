Рязанец посадил жену на цепь, чтобы вылечить от пьянства

В Кораблинском районе 45-летний местный житель привязал 61-летнюю супругу к батарее, чтобы вылечить от пьянства. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
С заявлением в полицию обратилась дочь, обеспокоенная тем, что происходит с её матерью. Женщина рассказала ей по телефону, что привязана цепью к батарее и не может выйти на улицу.
Приехав на место, полицейские выяснили, что это действительно так. Оказалось, что мужчина посадил жену на цепь, так как она в последнее время стала выпивать. Чтобы помешать этому, он и использовал цепь.
В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.1 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).