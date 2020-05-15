Рязанец, попавший в серьёзное ДТП, из пострадавшего стал обвиняемым

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Житель Рязани Дмитрий Цымбал, попавший в серьёзное ДТП Волгоградской области, из пострадавшего стал обвиняемым. Об этом он рассказал ИА «Высота 102».

Авария произошла во Фроловском районе 2 октября 2018 года. В машину, на которой Дмитрий возвращался из Волгограда в Рязань, по его словам, на большой скорости въехала маршрутка.

В ДТП погибла тёща рязанца, сам он долгое время лежал в реанимации. За жизнь мужчины врачи боролись несколько дней. Его удалось спасти, но восстановил здоровье Дмитрий ещё не полностью. Супруга водителя была беременна. К счастью, ребёнка врачи спасли, сейчас ему год.

Цымбал рассказал, что сначала он был признан пострадавшим в ДТП, но затем стал обвиняемым по уголовному делу.

– Мы все в шоке – это как?! Неужели законом управляет транспортная компания, которой, если она будет признана виновной, грозит лишение лицензии, – приводит слова рязанца «Высота 102».

В прокуратуре отметили, что рязанец действительно имеет статус обвиняемого по делу. Сейчас ему готовятся передать копию обвинительного заключения. Затем будет суд.