Рязанец подделал медсправку для получения разрешения на покупку оружия

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Житель Рязани собирался оформить разрешение на приобретение оружия. Но его медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов вызвало сомнения у инспектора подразделения лицензионно-разрешительной работы по Советскому району.

Сотрудник Росгвардии передал сомнительный документ для дальнейшего исследования. Экспертиза установила, что это подделка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).