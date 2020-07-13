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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец отсудил компенсацию за сгоревший на стоянке автомобиль

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Изображение succo с сайта Pixabay

Житель Рязани смог через суд добиться компенсации за сгоревший на стоянке автомобиль.

В марте 2017 года мужчина оставил свою машину на платной охраняемой стоянке ООО «Автоспеццентр на Бирюзова». Сюда беспрепятственно смог проникнуть гражданин К., так как шлагбаум был поднят, а сторож отсутствовал. Злоумышленник облил автомобиль истца горючей смесью и поджег его. Мужчину признали виновным и обязали частично возместить ущерб пострадавшему.

Истец же посчитал, что его автомобиль пострадал из-за ненадлежащего качества оказания услуги по хранению автомобиля и потребовал возместить ему 224705 рублей в счет возмещения стоимости автомобиля. Суд назначил экспертизу и учитывая, что подсудимый К. частично уже возместил ущерб, ответчику подлежит возместить ущерб в размере 183600 рублей.

Московский районный суд, исследовав материалы дела, решил иск гражданина удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истца 183600 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 94300 рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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