Рязанец отправился в колонию после нападения на полицейских

Московский районный суд Рязани признал 31-летнего жителя города виновным в нападении на представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что преступление мужчина совершил 13 января 2020 года. Наряд из двух сотрудников полиции приехал в один из домов Московского района Рязани, чтобы прекратить семейный конфликт. Пока полицейские опрашивали жильцов квартиры, мужчина напал на них, порвал одежду, а одному из сотрудников причинил лёгкий вред здоровью.

– К «дебоширу» были применены спецсредства – наручники, и он был задержан, – говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области.

Рязанец полностью признал вину. При вынесении приговора суд учёл, что мужчина ранее был судим, в том числе и за тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

В качестве наказания виновному назначили 2 года лишения свободы в колонии строго режима. Приговор уже вступил в законную силу.