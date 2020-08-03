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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец, которому стало плохо в лесу, рассказал о своём спасении

7info
Фото сайта издательства «Пресса»

62-летний Виталий Емельянов из Рязани, которому стало плохо в лесу в Шиловском районе, рассказал о своём спасении и поблагодарил медиков. 

Напомним, мужчина приехал в лес из Рязани 4 июля. По его словам, в единую службы спасения он позвонил в 08.40, почувствовав себя плохо.

– Сообщил, что нахожусь в поле между сёлами Мосолово и Задубровье, – рассказал Емельянов. – Чувствую себя очень плохо, отказали ноги, поднялось давление. Выйти с поля самостоятельно не могу, так как мешает высокая трава. 

Ко мне была направлена бригада скорой помощи посёлка Лесной во главе с фельдшером Натальей Петровной Евдокимовой и водителем Олегом Викторовичем Агашиным. В 9 часов Евдокимова позвонила, сообщила, что медики приехали и попросила вывести их на место с помощью телефона. Чтобы привлечь внимание, я снял с себя одежду и махал. Минут через 40 меня нашли и начали оказывать медицинскую помощь.

По словам мужчины, через некоторое время к ним вышел сотрудники пожарной охраны из Шилова. Его попросили привести помощь. В течение нескольких часов медики вместе с пациентом ожидали прибытия спасателей. Когда рязанцу стало хуже, фельдшер забила тревогу. 

После этого к моему спасению подключились сотрудники пожарного поста №6 Александр Гришин, Игорь Гиль, Дмитрий Свистунов, глава администрации Мосолова Андрей Тимохин и местный депутат Павел Артёмов. С поля до машины скорой помощи меня несли на брезенте три километра. К вечеру доставили в Шиловскую ЦРБ, где диагностировали инсульт, рассказал рязанец.

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