Рязанец, которому стало плохо в лесу, рассказал о своём спасении

62-летний Виталий Емельянов из Рязани, которому стало плохо в лесу в Шиловском районе, рассказал о своём спасении и поблагодарил медиков.
Напомним, мужчина приехал в лес из Рязани 4 июля. По его словам, в единую службы спасения он позвонил в 08.40, почувствовав себя плохо.
По словам мужчины, через некоторое время к ним вышел сотрудники пожарной охраны из Шилова. Его попросили привести помощь. В течение нескольких часов медики вместе с пациентом ожидали прибытия спасателей. Когда рязанцу стало хуже, фельдшер забила тревогу.
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