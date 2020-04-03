Рязанец хотел убить жену за вылитую в раковину водку

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Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району немедленно среагировали на сообщение о семейном конфликте и спасли женщину от нетрезвого буяна. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 36-летняя жительница деревни Шопино, которая сообщила, что нетрезвый супруг дома угрожает ее убить.

Участковые полицейские оперативно выехали на место и утихомирили нетрезвого 44-летнего мужчину.

По предварительной информации, проживающий в деревне Шопино с 36-летней супругой 44-летний мужчина в последнее время был замечен в злоупотреблении спиртным. Жена неоднократно упрекала мужа в пьянстве и настаивала на прекращении этого вредного для здоровья занятия, но мужчина не реагировал. Тогда женщина взяла бутылку с крепким алкогольным напитком и вылила спиртное в раковину рукомойника. Нетрезвый мужчина пришел от этого в ярость и набросился на супругу с угрозами убить. Испугавшись за свою жизнь, женщина убежала и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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