Вторник, 25 августа, 2020
23.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Рязанец хотел порезать жену «розочкой» из бутылки

7info

В Рязани сотрудники полиции пресекли семейный конфликт, который мог закончиться убийством. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Звонок в полицию поступил с улицы Электрозаводской. 53-летняя рязанка сообщила, что нетрезвый муж угрожает зарезать её разбитой бутылкой. Участковые сразу же выехали на место. 

Выяснилось, что женщина и её 59-летний муж выпивали с самого утра. В какой-то момент между супругами произошёл конфликт. Мужчина взял пустую бутылку из-под водки, разбил её и начал угрожать женщине. 

–  Для острастки злоумышленник приставил «розочку» к горлу жены, – говорится в сообщении пресс-службу УМВД.

Реклама

Женщина, испугавшись за свою жизнь, убежала из квартиры и вызвала полицию.

Правоохранители быстро успокоили дебошира. На мужчину  завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани покупают квартиры для детей-сирот

Новости Рязани
В 2020 году администрация Рязани при поддержке Правительства Рязанской области купит 82 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контракты...
Узнать больше

Николай Любимов: Важно держать на контроле работу по обеспечению безопасности в школах

Власть
Во вторник, 25 августа, состоялось заседание регионального правительства, которое провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов. Главной темой заседания стала готовность рязанских школ...
Узнать больше

«Ростелеком» установил тепловизор на заводе «Аутомотив Лайтинг» в Рязани

Новости Рязани
«Ростелеком» установил тепловизор на проходном пункте завода компании ООО «Аутомотив Лайтинг». Оборудование позволяет мгновенно и бесконтактно измерять температуру тела в большом потоке...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Опергруппа прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в музтеатре

Культура
По данным опергруппы, на территории региона на 25 августа вспышек заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Узнать больше

В ДТП с маршруткой в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок

Новости Рязани
В результате ДТП получили травмы 34-летняя пассажирка маршрутки и её 10-месячный ребёнок. Помощь медиков также потребовалась водителю «Фольксвагена».
Узнать больше

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать сменную обувь в школу

Акценты
Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и...
Узнать больше

Какие продукты опасны для собак

Акценты
Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+