Рязанец хотел порезать жену «розочкой» из бутылки

В Рязани сотрудники полиции пресекли семейный конфликт, который мог закончиться убийством. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Звонок в полицию поступил с улицы Электрозаводской. 53-летняя рязанка сообщила, что нетрезвый муж угрожает зарезать её разбитой бутылкой. Участковые сразу же выехали на место.

Выяснилось, что женщина и её 59-летний муж выпивали с самого утра. В какой-то момент между супругами произошёл конфликт. Мужчина взял пустую бутылку из-под водки, разбил её и начал угрожать женщине.

– Для острастки злоумышленник приставил «розочку» к горлу жены, – говорится в сообщении пресс-службу УМВД.

Реклама

Женщина, испугавшись за свою жизнь, убежала из квартиры и вызвала полицию.

Правоохранители быстро успокоили дебошира. На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.