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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец доверил своей знакомой оформление «детских» выплат и потерял крупную сумму

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Житель города Рыбное Рязанской области сообщил в полицию о краже у него 59 500 рублей.

45-летний мужчина проживал в квартире вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми. Его супруга отбывала наказание в тюрьме. А у них гостила знакомая супруги, также ранее судимая. Мужчина и женщина не поддерживали никаких отношений. Однако, услышав про выплаты на детей, женщина предложила хозяину квартиры помочь с оформлением пособий.

Было решено, что все документы женщина оформит на имя главы семейства, и как только денежные средства придут на банковский счет, она поможет ему снять с карты деньги и тот потратит их на детей.

Но план у женщины был другой. Пособия она получила сама и потратила на погашение долгов и покупку новых вещей, чем и привлекла внимание полиции.

Когда в дом нагрянули сотрудники уголовного розыска, женщина созналась в содеянном. Многодетный отец же узнал о поступлении пособий только от полицейских.

О том, что положенные семье средства поступили на банковский счет, но были похищены сожительницей, отец четверых детей узнал уже от полицейских.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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