Рязанец чуть не зарезал соседку вилкой

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Сотрудники отдела МВД России по Московскому району города Рязани предотвратили тяжкое преступление.

В полицию обратились жители дома на улице Энгельса. Они рассказали о конфликте, произошедшем на общей кухне. 45-летний мужчина вышел в место общего пользования в нетрезвом состоянии. 34-летняя соседка сделала ему замечание. В ответ разгневанный нетрезвый мужчина схватил вилку и стал угрожать заколоть женщину. Она испугалась и убежала в свою комнату, а соседи вызвали полицию.

Как сообщает ГУМВД России по Рязанской области, дебошир уже был судим за нарушение Правил дорожного движения.

Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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