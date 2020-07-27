Рязанец через суд добился возмещения ущерба, причиненного в ДТП

В августе 2019 года в Рязани гражданин И., управляя своим автомобилем, наехал на стоящий автомобиль гражданина К., тот врезался в следующий автомобиль. В результате повреждения получили три машины. Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, ответственность виновника ДТП в рамках ОСАГО не была застрахована.

Гражданин К. провёл независимую экспертизу и обратился за защитой своих прав в суд.

Московский районный суд назначил судебную экспертизу, которая определила стоимость ремонта машины истца в размере 92867 рублей.

Московский районный суд вынес решение о взыскании в пользу истца убытков, судебных издержек, расходов по уплате госпошлины на общую сумму около 120 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу. Но и Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.