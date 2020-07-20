Рязанец через суд добился перерасчёта пенсии

Житель Рязанской области через суд добился перерасчёта страховой пенсии по старости. Судом установлено, что с 21.07.1983 г. по 28.04.1986 г. истец работал в ПМК-1 «Рязоблколхозстрой», с 30.04.1986 г. по 22.05.1990 г. – в Управлении механизации №2 «Рязаньагропромстрой». С 8 августа 2019 года ему назначили страховую пенсию по старости. В качестве документов, подтверждающих среднемесячный заработок за 1986-1990 гг., истец предоставил копии табуляграмм (карточки), выданные архивным отделом администрации МО – Рязанский муниципальный район, за период работы в Управлении механизации №2 с 30.04.1986 г. по 22.05.1990 г.

ГУ — УПФ в Рязанском районе не приняло у мужчины эти документы. По их мнению, табуляграммы без указания денежных единиц измерения заработка, не относятся к первичным бухгалтерским документам, номенклатура и шифры видов оплат и удержаний за 1986-1990 годы, для расшифровки шифров заработной платы в архиве отсутствуют. Гражданин не согласился с решением и обратился за защитой своих прав в суд.

Тогда мужчина был вынужден обратиться в суд. Здесь, рассмотрев дело, установили, что табуляграмма как документ бухгалтерской отчетности имеет одинаковую юридическую силу наряду с другими учетными данными, в частности, с лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной платы, является первичным документом, который может представляться в компетентный орган с целью осуществления расчета заработка для назначения пенсии. Суд таже решил, что отсутствие необходимых документов, при наличии данных бухгалтерского учета, содержащихся в табуляграммах и отражающих размер заработка истца, не может служить основанием для ограничения его пенсионных прав.

Октябрьский районный суд обязал ГУ –УПФ в Рязанском районе произвести подсчет расчетного размера страховой пенсии по старости истца за период с июня 1985 года по апрель 1986 года на основании справки, выданной АО «РМПМК-4» (до переименования ПМК-1 объединения «Облколхозстрой»), за период с мая 1986 года по май 1990 года на основании табуляграмм, выданных архивным отделом администрации МО – Рязанский муниципальный район, учитывая заработок истца с мая 1986 года по май 1990 года и обязал ответчика произвести перерасчет размера страховой пенсии истца с 8 августа 2019 года.

Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Но и Рязанский областной суд встал на сторону истца.

Решение суда вступило в законную силу.