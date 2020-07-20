Понедельник, 20 июля, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанец через суд добился перерасчёта пенсии

7info 2
Изображение succo с сайта Pixabay

Житель Рязанской области через суд добился перерасчёта страховой пенсии по старости. Судом установлено, что с 21.07.1983 г. по 28.04.1986 г. истец работал в ПМК-1 «Рязоблколхозстрой», с 30.04.1986 г. по 22.05.1990 г. – в Управлении механизации №2 «Рязаньагропромстрой». С 8 августа 2019 года ему назначили страховую пенсию по старости. В качестве документов, подтверждающих среднемесячный заработок за 1986-1990 гг., истец предоставил копии табуляграмм (карточки), выданные архивным отделом администрации МО – Рязанский муниципальный район, за период работы в Управлении механизации №2 с 30.04.1986 г. по 22.05.1990 г.

ГУ — УПФ в Рязанском районе не приняло у мужчины эти документы. По их мнению, табуляграммы без указания денежных единиц измерения заработка, не относятся к первичным бухгалтерским документам, номенклатура и шифры видов оплат и удержаний за 1986-1990 годы, для расшифровки шифров заработной платы в архиве отсутствуют. Гражданин не согласился с решением и обратился за защитой своих прав в суд.

Тогда мужчина был вынужден обратиться в суд. Здесь, рассмотрев дело, установили, что табуляграмма как документ бухгалтерской отчетности имеет одинаковую юридическую силу наряду с другими учетными данными, в частности, с лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной платы, является первичным документом, который может представляться в компетентный орган с целью осуществления расчета заработка для назначения пенсии. Суд таже решил, что отсутствие необходимых документов, при наличии данных бухгалтерского учета, содержащихся в табуляграммах и отражающих размер заработка истца, не может служить основанием для ограничения его пенсионных прав.

Октябрьский районный суд обязал ГУ –УПФ в Рязанском районе произвести подсчет расчетного размера страховой пенсии по старости истца за период с июня 1985 года по апрель 1986 года на основании справки, выданной АО «РМПМК-4» (до переименования ПМК-1 объединения «Облколхозстрой»), за период с мая 1986 года по май 1990 года на основании табуляграмм, выданных архивным отделом администрации МО – Рязанский муниципальный район, учитывая заработок истца с мая 1986 года по май 1990 года и обязал ответчика произвести перерасчет размера страховой пенсии истца с 8 августа 2019 года.

Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Но и Рязанский областной суд встал на сторону истца.

Решение суда вступило в законную силу.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ работу учителей хотят вернуть советские нормы
Следующая статьяБабушка искупала внука в море на поводке

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из-за коронавируса под наблюдением врачей остаются 2107 рязанцев

Новости Рязани
В Рязанской области зарегистрирован 5921 случай заболевания COVID-19. Такие данные в понедельник, 20 июля, опубликовала оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Рязанец через суд добился перерасчёта пенсии

Новости Рязани
Житель Рязанской области через суд добился перерасчёта страховой пенсии по старости. Судом установлено, что с 21.07.1983 г. по 28.04.1986 г. истец работал...
Узнать больше

Обманутые рязанские дольщики устроили спектакль около недостроя

Новости Рязани
Обманутые дольщики дома №34 на улице Баженова в Рязани провели спектакль рядом с недостроем. Событие было заснято на видео и появилось в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующей неделе

Новости Рязани
На сайте Гидрометцентра РФ опубликован прогноз погоды в Рязанской области на следующую неделю. Рязанцев ждёт дождливая и пасмурная погода.
Узнать больше

В Рязанской области умер пациент с коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области скончался человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. Всего за сутки в России...
Узнать больше

+40.Обновлена информация о корнавирусе в Рязанской области

Новости медицины
Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила новые данные о заболевании коронавирусной инфекцией в регионе. По состоянию на 11 часов 18 июля в Рязанской области выявлено...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сасово – ключи от Вселенной

#КартаКосмосРязань
«Пошли, скрипач, в открытый космос» – эта фраза из любимого фильма «Кин-дза-дза» приходила мне на ум, когда начались разговоры о космическом проекте на сайте «7info». Но коллективный разум порой осуществляет невозможное…
Узнать больше

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+