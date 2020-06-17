Рязанцы увидят онлайн-презентацию обновленного Mitsubishi ASX в Регион62

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Официальный дилер Mitsubishi в Рязани «М-Центр» в «Регион62» представляет принципиально новый Mitsubishi ASX.

26 июня в 17.00 в прямом эфире на официальном YouTube-канале рязанцы узнают все о новом Mitsubishi ASX – ярком и инновационном автомобиле. Гостей презентации ждет выступление спикеров Mitsubishi Motors, розыгрыш призов, специальные скидки и dj-сет и многое другое.

Mitsubishi ASX – это автомобиль, созданный для активных людей. Привлекательный и энергичный, он всегда на одной волне с владельцем. Инновационные технические решения приятно удивляют и позволяют идти в ногу со временем. Просторный салон и стильный интерьер соответствуют потребностям современного успешного человека. Яркий дизайн Mitsubishi ASX имеет уникальные черты, хотя и выдержан в общей стилистике автомобилей марки. В первую очередь, это форма кузова и оригинальная решетка радиатора, во вторую – в меру агрессивные и выразительные фары, четко очерченные линии кузова. Все это делает дизайн Mitsubishi ASX неповторимым и узнаваемым!

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