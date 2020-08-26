Среда, 26 августа, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

Рязанцы услышат сюиту для народного оркестра

7info 2

10 сентября оркестр Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова приглашает слушателей в зал камерной музыки провести музыкальный вечер в компании с хорошей музыкой и позитивным настроением. В программе «Сюита для народного оркестра» — популярные эстрадные, народные, авторские и джазовые произведения в оригинальных обработках для народного оркестра. В концерте примут участие артисты Рязанского русского народного оркестра им. Е. Попова заслуженный артист России Владимир Ивашкин (баритон) и Наталья Якунина (сопрано).

Сюита, если верить словарю музыкальных терминов, — цикл произведений, объединенный общим замыслом. Оркестр Рязанского русского народного хора им. Е. Попова под управлением Александра Орешкина представит свой взгляд на многочастный жанр. Музыканты собрали в программе произведения современных авторов (например, сюиту «Генри и Жюли» петербургского композитора Рустама Сагдиева) и популярные мелодии, известные не одному поколению слушателей (песня «Валенки», «Очи черные» Ф. Германа, «Старый клен» А. Пахмутовой), обработки народных и эстрадных мелодий и даже джаз!

Нельзя не отметить, что «Сюиту для народного оркестра» отличает высокий исполнительский уровень музыкантов и их неистовое желание поделиться со слушателями чем-то особенным!

Реклама

А голоса артистов Рязанского русского народного хора Владимира Ивашкина и Натальи Якуниной станут бесспорным украшением концерта.

Начало концерта в 19.00.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском театре кукол состоится премьера спектакля «Гуси-Лебеди»

Культура
5 и 6 сентября в Рязанском театре кукол состоится премьера спектакля «Гуси-Лебеди». Жили-были Маша и Ваня. Горя не знали....
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Жителей Рязани и области предупредили об ухудшении погоды. Метеопредупреждение размещено на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.  По прогнозам...
Узнать больше

Рязанцы услышат сюиту для народного оркестра

Культура
10 сентября оркестр Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова приглашает слушателей в зал камерной музыки провести музыкальный вечер в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Росгосцирке рассказали, когда начнётся новый сезон

Новости Рязани
В среду, 26 августа, в ТАСС состоялась пресс-конференция представителей Росгосцирка. Беседа в формате онлайн проходила в день 101-й годовщины Росгосцирка. Она была...
Узнать больше

Опергруппа прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в музтеатре

Культура
По данным опергруппы, на территории региона на 25 августа вспышек заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Узнать больше

В ДТП с маршруткой в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок

Новости Рязани
В результате ДТП получили травмы 34-летняя пассажирка маршрутки и её 10-месячный ребёнок. Помощь медиков также потребовалась водителю «Фольксвагена».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Какие законы в России вступают в силу в сентябре

Акценты
Горячее питание для младшеклассников, воспитание в школах, возврат страховки при досрочном погашении кредита, внесудебное банкротство и другие нововведения первого месяца осени.
Узнать больше

Как выбрать сменную обувь в школу

Акценты
Роскачество продолжает проверять товары для детей в преддверии начала школьного сезона: на этот раз в фокусе внимания оказалась обувь для мальчиков и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+