Рязанцы услышат сюиту для народного оркестра

10 сентября оркестр Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова приглашает слушателей в зал камерной музыки провести музыкальный вечер в компании с хорошей музыкой и позитивным настроением. В программе «Сюита для народного оркестра» — популярные эстрадные, народные, авторские и джазовые произведения в оригинальных обработках для народного оркестра. В концерте примут участие артисты Рязанского русского народного оркестра им. Е. Попова заслуженный артист России Владимир Ивашкин (баритон) и Наталья Якунина (сопрано).

Сюита, если верить словарю музыкальных терминов, — цикл произведений, объединенный общим замыслом. Оркестр Рязанского русского народного хора им. Е. Попова под управлением Александра Орешкина представит свой взгляд на многочастный жанр. Музыканты собрали в программе произведения современных авторов (например, сюиту «Генри и Жюли» петербургского композитора Рустама Сагдиева) и популярные мелодии, известные не одному поколению слушателей (песня «Валенки», «Очи черные» Ф. Германа, «Старый клен» А. Пахмутовой), обработки народных и эстрадных мелодий и даже джаз!

Нельзя не отметить, что «Сюиту для народного оркестра» отличает высокий исполнительский уровень музыкантов и их неистовое желание поделиться со слушателями чем-то особенным!

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А голоса артистов Рязанского русского народного хора Владимира Ивашкина и Натальи Якуниной станут бесспорным украшением концерта.

Начало концерта в 19.00.