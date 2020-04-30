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Рязанцы сыграли свадьбу в режиме онлайн

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Рязанка Элеонора Лексинская рассказала в инстаграме о своей свадьбе, прошедшей в режиме онлайн.

Она написала, что на свадьбу вместе с Александром они решились за 48 часов. При этом получилась полноценная свадьба – с организатором, диджеем, гостями, тостами. Молодожёны даже продали за 10 тысяч рублей кусок торта. 

Были и свадебный танец, и клятвы. А в онлайн-беседе принимали участие более 100 человек. 

Посмотрите, как всё это было. 

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