Рязанцы стали реже жаловаться в Банк России

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Количество жалоб, поступивших от рязанцев в Банк России в I квартале 2020 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50%. Всего с января по март жители области направили 258 обращений по поводу деятельности финансовых организаций.

Чаще всего нарекания вызывала работа банков – 154 жалобы. Больше всего вопросов касалось потребительского кредитования (56 обращений), на втором месте – ипотечные договоры (28), на третьем оказались обращения, связанные с обслуживание карт и банкоматов.

На деятельность страховых компаний в январе-марте 2020 года рязанцы пожаловались 44 раза. 31 обращение было связано с обязательным страхованием автогражданской ответственности, чаще всего граждане задавали вопросы о неверном применении коэффициента бонус-малус.

О деятельности кредитно-потребительских кооперативов (КПК) рязанцы писали в Банк России 6 раз, микрофинансовых организаций (МФО) – 34 раза.

«Среди всех поступивших в I квартале жалоб 16 обращений свидетельствовали о навязывании услуг при заключении договора в банках и МФО. Если речь идет о навязанном полисе страхования, то договор можно расторгнуть в течение «периода охлаждения», который длится 14 дней после оформления полиса. Он распространяется на большинство видов добровольного страхования, – напоминает начальник юридического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Ганина. – А чтобы избежать некорректной продажи одного финансового продукта под видом другого, следует изначально внимательно читать договор».