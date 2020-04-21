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Рязанцы создали петицию против введения QR-кодов

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В интернете появилась петиция против введения QR-кодов для выхода на улицу в период самоизоляции из-за коронавируса. Петиция размещена на платформе социальной сети ВКонтакте. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани разработан проект для выдачи пропусков для передвижения по улицам. Получить QR-код, при принятии соответствующего постановления, можно было бы на сайте правительства Рязанской области. Пока такие коды не введены. 

По мнению автора петиции, такое постановление не будет иметь юридической силы, так как противоречит Конституции. Рязанка отмечает, что она считает необходимым карантин для борьбы с распространением коронавируса. При этом не согласна с ситуацией, когда поход в магазин без пропуска может сделать из человека преступника. 

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