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Рязанцы смогут выписать издания со скидкой до 40%

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Николай Любимов: В Рязани планируется беспрецедентное количество пешеходных переходов

Новости Рязани
17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев. На вопрос о ситуации со строительством дорог глава региона сообщил: - Несмотря...
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В программе «Человек и закон» рассказали о елатомском стрелке

Видео
В программе «Человек и закон» рассказали о елатомском стрелке. Передача вышла в эфир Первого канала вечером в пятницу, 17 апреля.
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Музей И.П. Павлова приглашает на виртуальные выставки и экскурсии

Администрация
Из-за распространения коронавируса музеи по всей стране закрыты. Но многие перешли на виртуальную работу. Не остался в стороне и музей-усадьба академика И.П....
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Начиная с 20 апреля при оформлении подписки через Рязанскую почту клиенты получат скидку до 40% на печатную прессу. В течение 10 дней по специальной цене на второе полугодие 2020 года можно выписать более 1700 изданий. Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным значком.

Рязанцы могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне любой может подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых региона.

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