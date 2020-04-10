Рязанцы смогут увидеть онлайн-концерт группы Uma2rman

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13 апреля в 19:00 группа Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов. Благотворительный концерт инициирован Фондом Росконгресс.

Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса. Смотри обращение группы, помоги музыкантам сделать этот мир добрее! Лайк и шер не забывай!

Когда смотреть?

13 апреля в 19:00. Онлайн, потому что это безопасно!

Где смотреть концерт?
В Яндекс.Эфире, на телеканале О2, а также на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на сайте, канале youtube, группе в Facebook.

Как помочь?

1)Обязательно поделись анонсом в своих социальных сетях! Когда #мывместе — мы можем все!

YouTube
Facebook
Twitter
Instagram

2)Во время концерта заходи на сайт на сайт Фонда Росконгресси оформи любое пожертвование. Доступны любые виды платежей. Мы направим все собранные средства на необходимую адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов пожилым людям. Ты сможешь отследить, кому придет помощь!

3)#помогисоседу Будь добрее, узнай, чем ты можешь помочь своему соседу. И сделай! Так ты поддержишь инициативу группы.

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