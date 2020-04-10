Рязанцы смогут увидеть онлайн-концерт группы Uma2rman

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13 апреля в 19:00 группа Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов. Благотворительный концерт инициирован Фондом Росконгресс.

Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса. Смотри обращение группы, помоги музыкантам сделать этот мир добрее! Лайк и шер не забывай!

Когда смотреть?

13 апреля в 19:00. Онлайн, потому что это безопасно!

Где смотреть концерт?

В Яндекс.Эфире, на телеканале О2, а также на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на сайте, канале youtube, группе в Facebook.

Как помочь?

1)Обязательно поделись анонсом в своих социальных сетях! Когда #мывместе — мы можем все!

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2)Во время концерта заходи на сайт на сайт Фонда Росконгресси оформи любое пожертвование. Доступны любые виды платежей. Мы направим все собранные средства на необходимую адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов пожилым людям. Ты сможешь отследить, кому придет помощь!

3)#помогисоседу Будь добрее, узнай, чем ты можешь помочь своему соседу. И сделай! Так ты поддержишь инициативу группы.