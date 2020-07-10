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Рязанцы смогут мгновенно переводить средства между своими счетами в разных банках

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Возможности Системы быстрых платежей (СБП) расширены. Теперь юридические лица могут перечислять деньги гражданам, а сами граждане переводить средства между своими счетами, даже если эти счета открыты в разных банках.

Переводы от организаций физическим лицам участники СБП начали внедрять в июле. В перспективе подобный функционал можно использовать для любых целевых переводов, от зачисления приза в лотерее до заработной платы. Поступление средств осуществляется лишь по номеру телефона, к которому привязан счет в банке. Деньги поступают мгновенно.

Также в Системе быстрых платежей появился сервис переводов между счетами клиента.

«Нередко у граждан есть счета в различных банках: в одном открыт зарплатный проект, у другой кредитной организации выгоднее система лояльности или выше проценты по вкладам и т.д. Обычно для переноса средств требуется снять наличные в банкомате одного финансового учреждения и внести через другой. СБП позволит сделать это в одно касание», — поясняет заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова.

Теперь достаточно будет открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках. Первые такие транзакции уже состоялись. Банки-участники настраивают свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам.

Система быстрых платежей была запущена в России 28 января 2019 года. Сейчас в СБП уже более 70 организаций-участников. Увидеть полный перечень можно на сайте Национальной системы платежных карт. Там же можно узнать, какие конкретно услуги доступны клиентам того или иного банка. При переводах на сумму до 100 000 рублей в месяц комиссия не взимается. При превышении данного порога может взиматься плата, но не более 0,5% от суммы перевода и не выше 1500 рублей.

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