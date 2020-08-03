Рязанцы приняли участие в полуфинале всероссийского конкурса профмастерства «Молодые профессионалы»

Рязанская область приняла участие в полуфинале всероссийского конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В компетенции «Поварское дело» Рязанскую область представила выпускница Рязанского многопрофильного колледжа Диана Гусева. Она окончила колледж, получила пятый разряд повара и четвертый разряд кондитера.

– Когда я училась, то нагрузки были сопоставимы с вузовскими. Мы приходили на занятия в 10 утра, а уходили не раньше 8 вечера. Непосредственно перед этими соревнованиями было много упорных тренировок, – рассказала Диана Гусева.

Участникам конкурса за 4 с половиной часа необходимо было приготовить яйцо по-шотландски, пасту, блюдо из мяса птицы и консоме. Региональный сертифицированный эксперт в компетенции «Поварское дело» Татьяна Васильева отметила, что это сложная задача даже для опытных профессионалов. Но в прошлом году Рязанская область заняла 6 место по стране из 86 возможных, а значит, у нашей участницы есть все шансы выступить достойно.

Отборочные соревнования в этом году проводились дистанционно. На региональных площадках были установлены 6 видеокамер, под которыми участник и выполнял задания.

Как рассказывает Диана Гусева, у дистанционного выступления есть как плюсы, так и минусы. Работа происходит на своей, уже знакомой площадке, что придает уверенности. Кроме того, камеры установлены таким образом, чтобы члены жюри могли видеть каждое движение выступающего и оценить уровень его подготовки.

По результатам проведенных отборочных соревнований определится, кого из участников допустят в национальный финал. Он начнется 6 сентября и так же будет проходить в дистанционном формате.