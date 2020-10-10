Рязанцы приняли работы по благоустройству в Комсомольском парке

В пятницу, 9 октября, в Комсомольском парка прошла приемка работ первого этапа благоустройства. Ремонт оценивали и сами рязанцы, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее мэр города поручила организовать приемку работ максимально публично и открыто. Жители не только оценивали выполненную работу, но и непосредственно участвовали в планировании и контроле.
Жители отметили решение проблемы с освещением парка и площадкой для выгула собак. Рязанцы уверены, что благодаря новой площадке конфликт между прохожими и собаководами исчерпает себя.
После окончания осмотра все участники единогласно приняли работы по благоустройству парка.