Рязанцы приняли работы по благоустройству в Комсомольском парке

В пятницу, 9 октября, в Комсомольском парка прошла приемка работ первого этапа благоустройства. Ремонт оценивали и сами рязанцы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее мэр города поручила организовать приемку работ максимально публично и открыто. Жители не только оценивали выполненную работу, но и непосредственно участвовали в планировании и контроле.

— Комиссия из специалистов администрации, Совета парка, депутатского корпуса и горожан осмотрела все объекты, построенные в парке в 2020 году: дорожки, спортивную площадку, освещение, площадку для выгула собак, площадку для катания на самокатах и культурно-массовых мероприятий, — говорится в пресс-службе.

Жители отметили решение проблемы с освещением парка и площадкой для выгула собак. Рязанцы уверены, что благодаря новой площадке конфликт между прохожими и собаководами исчерпает себя.

После окончания осмотра все участники единогласно приняли работы по благоустройству парка.