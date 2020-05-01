Рязанцы придумали имя первому родившемуся в этом году зубрёнку

Подведены итоги конкурса на имя первого в этом году зубренка, родившегося в Окском заповеднике 19 апреля.
Всемирный фонд природы (WWF России) и Окский государственный заповедник провели конкурс. Всем желающим предлагалось придумать имя первому родившемуся в этом году зубрёнку. Главное условие — имя должно начинаться на слог «ме».
В итоге было предложено почти 1000 уникальных вариантов имен для зубров и только 154 из них оказались повторами уже использованных в заповеднике.
По результатам голосования был составлен ТОП-10 имен призеров, а победителем стало имя «Мевита» (от лат. vita - жизнь):
- Мевита – победитель (@fon_arik)
- Мефаня – призер (@katu.david)
- Метида – призер (@bittner_books)
- Медси, Мерешка, Меховушка
- Мерязка
- Медуничка
- Мерабель, Мейли, Мемоза
- Мековида, Мефенок, Мещерка
- Медовуха, Медейна, Мельфийка
- Медведка
Победитель и призеры получат от WWF России памятные подарки.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram