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Рязанцы придумали имя первому родившемуся в этом году зубрёнку

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Подведены итоги конкурса на имя первого в этом году зубренка, родившегося в Окском заповеднике 19 апреля.

Всемирный фонд природы (WWF России) и Окский государственный заповедник провели конкурс. Всем желающим предлагалось придумать имя первому родившемуся в этом году зубрёнку. Главное условие — имя должно начинаться на слог «ме».

В итоге было предложено почти 1000 уникальных вариантов имен для зубров и только 154 из них оказались повторами уже использованных в заповеднике.

По результатам голосования был составлен ТОП-10 имен призеров, а победителем стало имя «Мевита» (от лат. vita - жизнь):

  1. Мевита – победитель (@fon_arik)
  2. Мефаня – призер (@katu.david)
  3. Метида – призер (@bittner_books)
  4. Медси, Мерешка, Меховушка
  5. Мерязка
  6. Медуничка
  7. Мерабель, Мейли, Мемоза
  8. Мековида, Мефенок, Мещерка
  9. Медовуха, Медейна, Мельфийка
  10. Медведка

Победитель и призеры получат от WWF России памятные подарки.

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