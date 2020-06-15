Рязанцы пожаловались на загрязнение ручья Песоченка

-

Жители микрорайона Дашково-Песочня пожаловались на загрязнение ручья Песоченка. Водоём в районе улицы Старое село загрязняется сливами из неустановленного источника.

15 июня с местными жителями встретились представители управления жилищно-коммунального хозяйства и управления общественных отношений, префект Октябрьского района и специалисты МП «Водоканал». В результате было решено взять пробы из ручья и обследовать территорию, чтобы найти источник загрязнения.