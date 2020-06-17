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Рязанцы пожаловались на развалившийся асфальт на улице Сенной

7info 2
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На улице Сенной засняли развалившийся асфальт. По их словам, дорожное покрытие положили совсем недавно.

В администрации Рязани ответили, что на улице Сенной проводится капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.

В настоящее время подрядчики поднимают люки колодцев подземных коммуникаций. Затем будет нанесен финишный слой и произведена уборка территории. Работы по ремонту дорожного покрытия планируется завершить до конца дня.

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