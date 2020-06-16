Рязанцы пожаловались на многодневное отключение холодной воды

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Жители улицы Полевой пожаловались на слишком долгий ремонт водопровода. В сети появился пост о том, что ремонт начался 11 июня. В прилегающих домах с тех пор нет холодной воды. А ремонт ведётся слишком медленно.

Техническую воду люди вынуждены брать в близлежащей колонке, к которой весь день тянутся очереди с вёдрами.

В администрации города ответили, повреждения на водопроводе в районе улицы Полевая устраняются. Сотрудники Водоканала будут менять участок трубопровода протяженностью 250 п. м.

Дома №№2, 4, 6 по 2-му Полевому переулку и №№1 и 5 по 7-му Полевому переулку попали под временное отключение воды. Горожанам предлагают воспользоваться колонкой.

До конца рабочей недели водоснабжение обещают восстановить.