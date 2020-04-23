Рязанцы получат ключи от небоскреба

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Рязанцы получат ключи от квартир в небоскребе, втором корпусе ЖК «Паруса» от «Северной Компании». О подготовке к передаче квартир собственникам в самом высоком в Рязани рассказали в пресс-службы застройщика.

«Клиенты «Северной Компании» получат ключи от квартир точно в срок, в полном соответствии с договором», – говорится в пресс-релизе застройщика.

Второй дом ЖК «Паруса» – это современная высокотехнологичная новостройка, оборудованная энергосберегающими насосами и экономичной крышной котельной, для надежного снабжения жильцов горячей водой и теплом. В доме дополнительно смонтирована система для подачи чистой воды. Для комфорта жильцов в рязанском небоскребе установлены бесшумные лифты «OTIS», одного из самых надежных и известных производителей лифтов в мире. Подъезды жилого комплекса выполнены по дизайн-проектам итальянских дизайнеров, отделаны долговечными и износостойкими материалами,

Для максимально эффективного использования территории жилого комплекса, «Северная Компания», спроектировала двухуровневый двор. Сейчас готовятся к передаче парковочные места на первом уровне, а на втором завершается монтаж игровых площадок для детей разных возрастов. Для безопасности жильцов, территория ЖК «Паруса» будет закрыта для посторонних, организован пост охраны, смонтирована система видеонаблюдения.

Дома жилого комплекса «Паруса», расположенны на въезде в Рязань со стороны Солотчи. Первый дом ЖК уже сдан и заселен. Третий дом возводится в шаговой доступности от нового детского сада, рядом с бассейном «Классика», где работают детские спортивные секции. Согласно пресс-релизу «Северной Компании», се работы на объектах ведутся по графику, дома будут сданы в срок, согласно договору.

Как подчеркивается в пресс-релизе «Северной Компании», приобретение жилой недвижимости остается надежным способом вложения средств, не взирая на сложности в экономике. Покупка квартиры в новостройке особенно выгодна именно сейчас, благодаря простоте, удобству и дополнительным скидкам при оформлении сделки онлайн.

«Северная Компания», крупный застройщик, действующий на рязанском рынке недвижимости с 1999 года, предлагает квартиры в:

— 3 корпусе ЖК «Северный»;

— 4 корпусе ЖК «Северный»;

— 5 корпусе ЖК «Северный» с индивидуальным отоплением ;

— в жилом комплексе бизнес-класса рядом «Дом на Полетаева» рядом с новым зданием 5-й гимназии

— втором и третьем корпусе ЖК «Паруса»;

— ЖК «Метропарк» на берегу Трубежа;

— 6 корпусе ЖК «Юный» в Семчино ;

— 7 корпусе ЖК «Юный»;

— 8 корпусе ЖК «Юный»;

— ЖК «Академик» на Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 18.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 до 15:30.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000