Рязанцы подрались из-за выброшенной жвачки

Причиной драки с пострадавшими в Рязани стала выброшенная жвачка. Об этом сообщается в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

Автор поста просит откликнуться очевидцев конфликта, который случился на Московском шоссе в Рязани недалеко от ТРЦ «Премьер» 31 июля в 13.30. По его словам, в результате драки пострадали два человека. у одного из них в ОКБ зафиксировали сотрясение мозга.

– Причиной драки стала брошенная жевательная резинка, которая случайно попала на дверь чужого автомобиля mazda, – сообщается в соцсети.

Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят звонить по телефону: 8-910-571-73-04.