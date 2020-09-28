Рязанцы отсудили у Минздрава крупную сумму денег за смерть своего родственника

Рязанцы отсудили у регионального министерства здравоохранения крупную сумму денег в качестве компенсации морального вреда за смерть своего родственника, сообщает пресс-служба областного суда.

В мае 2017 года мужчина обратился в больницу к травматологу. Он жаловался на опухоль и боли в подключичной области, а через два месяца появились неприятные ощущения в почках. Врач-уролог сделал несколько анализов, после чего направил пациента в «городскую клиническую больницу №11» на операцию. Однако в медицинском учреждении отказались госпитализировать мужчину и отправили его обратно для повышения гемоглобина.

Тогда пострадавший решил самостоятельно обратиться в Ряжскую ЦРБ, где провели полное обследование. В результате пациент был экстренно переведен в «Областной клинический онкодиспансер». Там мужчину прооперировали и направили в больницу по месту жительства для прохождения дальнейшего лечения.

— Спустя несколько месяцев пострадавшего госпитализировали в Ряжскую больницу с осложнением. Ему было назначено переливание крови. Однако через несколько дней мужчина впал в кому и умер, не приходя в сознание, — говорится в сообщении.

Родственники погибшего обратились в районный суд с жалобой на больницу. Однако ведомство решило, что медицинское учреждение не виновато в смерти мужчины. Из-за этого суд отказал матери и жене погибшего в возмещении морального вреда.

Пострадавшие подали апелляцию в областной суд.

— Экспертиза показала, что в больнице пациенту не оказали необходимую медицинскую помощь: не проводились оценка состояния кожных покровов и лимфоузлов, рентгенодиагностика. Кроме того, в ЦРБ не следовали рекомендациям врача из ОКБ и не проводили МРТ-исследования, — сообщает пресс-служба областного суда.

В связи со всеми открывшимися фактами, облсуд отменил решение районного суда и принял новое. Ведомство удовлетворило требования родственников и обязало выплатить матери, супруге и несовершеннолетним детям погибшего по 750 000 рублей каждому.