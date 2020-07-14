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Новости РязаниОбщество

Рязанцы отправились к водоёмам

7info 2

Tele2 составила рейтинг популярных мест отдыха у рязанских абонентов. После снятия ограничений жители города массово отправились в населённые пункты рядом с Окой и озёрами – Велье и Казарским. Объём интернет-трафика в этих локациях достиг рекордных значений.

Начиная с третьей декады июня клиенты оператора из Рязани стали больше времени проводить в ближайшем пригороде. Ареал поездок в основном сосредоточен не далее 60 км от областного центра, а самое популярное направление – юго-восточное.

В частности, всплеск интернет-активности абонентов был зафиксирован в населённых пунктах спасского направления: от села Шумашь до поселка Мурмино. Они расположены неподалёку реки Оки и озера Велье. Объем использованного здесь трафика вырос в 1,5 раза и стал рекордным для этих территорий.

На втором месте – село Казарь рядом с озером Казарским. В нём спрос на гигабайты увеличился на 45%. Бронзу получило село Вышгород, расположенное, как и лидеры рейтинга, на берегу Оки, но с другой ее стороны. На местных пляжах рост интернет-трафика составил 30%.

Покрытие Tele2 охватывает практически все населенные пункты Рязанской области. Этой весной специалисты оператора увеличили скорость 4G-интернета в традиционных местах отдыха и в большинстве райцентров региона.

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