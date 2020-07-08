Рязанцы открывают все больше индивидуальных инвестиционных счетов

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12 436 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) открыли жители Рязанской области на начало мая текущего года. По данным Московской биржи, всего за полгода их число увеличилось на 56% (в ноябре 2019 – 7952 счетов).

«Снижение процентных ставок по вкладам заставляет инвесторов искать другие доходные инструменты. Но следует помнить, что инвестирование на рынке ценных бумаг всегда сопряжено с риском. Если обстоятельства сложатся неудачно, можно потерять все деньги: ИИС не попадают под действие системы страхования вкладов, так как не являются вкладами», – говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.

ИИС отличается от других инструментов на рынке ценных бумаг тем, что позволяет получать ежегодно налоговый вычет по одной из двух схем на выбор инвестора. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трех лет.

ИИС — счет для операций с ценными бумагами. Частные лица получили право открывать их с 1 января 2015 года у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. В I квартале 2020 года средний размер брокерского счета ИИС составил 81 тыс. рублей, а в доверительном управлении — 285 тыс. рублей.