Рязанцы назвали одну из самых подверженных коррупции сфер экономики

Во вторник, 26 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Главным вопросом стало обсуждение мер противодействию коррупции в сфере ЖКХ. Именно эту сферу в числе наиболее подверженных коррупции назвали рязанцы. Соответствующий опрос проводился в 4 квартале 2019 года по заказу правительства Рязанской области.
Николай Любимов отметил, что сейчас, благодаря, в том числе и нацпроектам, в сферу ЖКХ идут солидные деньги. Кроме того, она важна для всех категорий населения. Поэтому противодействием коррупции должны заниматься все органы власти и правоохранители.
Николай Любимов также назвал наиболее распространённые нарушения. Это – различные формы неэффективного использования средств, выделенных на содержание и ремонт объектов ЖКХ, коммуникаций, а также собираемых с собственников жилья на текущий и капитальный ремонт.
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