Вторник, 26 мая, 2020
12.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанцы назвали одну из самых подверженных коррупции сфер экономики

7info
-

Во вторник, 26 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Главным вопросом стало обсуждение мер противодействию коррупции в сфере ЖКХ. Именно эту сферу в числе наиболее подверженных коррупции назвали рязанцы. Соответствующий опрос проводился в 4 квартале 2019 года по заказу правительства Рязанской области. 

Николай Любимов отметил, что сейчас, благодаря, в том числе и нацпроектам, в сферу ЖКХ идут солидные деньги. Кроме того, она важна для всех категорий населения. Поэтому противодействием коррупции должны заниматься все органы власти и правоохранители. 

Николай Любимов также назвал наиболее распространённые нарушения. Это –  различные формы неэффективного использования средств, выделенных на содержание и ремонт объектов ЖКХ, коммуникаций, а также собираемых с собственников жилья на текущий и капитальный ремонт.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы назвали одну из самых подверженных коррупции сфер экономики

Новости Рязани
Во вторник, 26 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Появились новые сведения о заражении коронавирусом по районам Рязани

COVID-19
Администрация Рязани сообщила новые данные о распространении коронавируса по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии. По состоянию...
Узнать больше

В Клепиковском районе ввели карантин по бешенству

Новости Рязани
Губернатор Николай Любимов подписал два постановления о введении карантина по бешенству животных. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+