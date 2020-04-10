Рязанцы могут заочно сдать нормы ГТО

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В Рязани стартовали заочные соревнования «Вперед, к ГТО!». Они проходят с 10 по 30 апреля.

В соревнованиях могут принять участие воспитанники муниципальных спортивных школ города: юноши и девушки в возрастных группах 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.

Для сдачи норм ГТО нужно выполнить дома три упражнения: подъём туловища, отжимания и приседания с видеофиксацией выполнения. Записи нужно будет отправить в свои спортшколы в период с 13 по 20 апреля.

30 апреля состоится подведение итогов соревнований.

Личное первенство в каждой возрастной группе среди юношей и девушек будет определяться по наибольшей сумме очков во всех видах, набранных в соответствии с таблицей оценки выполнения испытаний ВФСК ГТО. Победители в каждой возрастной группе получат награды.