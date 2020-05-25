Рязанцы могут взаимодействовать с банками через Единый портал госуслуг

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Сервис реализован в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан.

Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

Как отмечают в Банке России, этот проект позволит участникам финансового рынка и другим организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных источников в режиме „одного окна“. Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения банковских и других продуктов и сервисов онлайн. Сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подчеркнули, что реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. Для бизнеса — это возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан – возможность выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям и распоряжение своими данными с помощью государственной платформы согласий.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из БКИ. Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами.