Рязанцы могут снять наличные средства в отделениях Почты России

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450 почтовых отделений в Рязанской области оборудованы специальными pos-терминалами, с помощью которых жители региона могут снять наличные средства с карты любой финансовой организации в отделении связи.

В 2019 году pos-терминалами Почта Банка были оснащены 390 почтовых отделений региона. Уже в начале 2020 года удалось охватить сервисом более 450 отделений связи области, обеспеченных выходом в интернет, что составляет более 85 % почтовой сети региона.

С помощью pos-терминалов клиенты почтовых отделений могут снять наличные средства с банковской карты любого банка или пополнить карту в случае необходимости в любом почтовом отделении. При этом операции по снятию и внесению наличных средств по карте Почта Банка комиссией не облагаются, по иным картам взимается комиссия.

Развитие эквайринга имеет большую социальную направленность. Проект по внедрению безналичных расчетов обеспечил доступ жителей небольших населенных пунктов к финансовым услугам.

Отметим, что в сельских населенных пунктах, где отсутствует сеть банкоматов, в почтовых отделениях наиболее популярна операция по снятию наличных денежных средств, в городских отделениях с помощью pos-терминалов туляки преимущественно совершают оплату услуг и товаров.

С развитием эквайринга и увеличением количества pos-терминалов, жители Тульской области, приходя на почту, все чаще оплачивают услуги и товары безналичным способом. С момента запуска проекта было совершено свыше 200 тысяч операций с использованием банковских карт.

С помощью банковских карт клиенты оплачивают почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, по безналичному расчету можно приобрести конверты, марки, канцелярскую продукцию, товары почтовой розницы, газеты и журналы.