Рязанцы могут проголосовать за проект создания эколого-туристского кластера «Паустовский»

Рязань участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма проектного офиса АСИ по развитию экологического туризма. На конкурс представлен проект создания эколого-туристского кластера «Паустовский», который сформирован в границах трех муниципальных районов Рязанской области и включает две особо охраняемые природные территории – Национальный парк «Мещерский» и Заказник «Солотчинский парк».

В создании проекта участвовали органы региональной и муниципальной власти, представители малого и среднего предпринимательства, руководители ООПТ, эксперты в области культуры, истории, археологии и этнографии.

На официальном сайте Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России priroda.life начал работу раздел «География заявок», в котором можно следить в реальном времени за статистикой конкурса и проголосовать за свой регион.