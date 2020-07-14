Рязанцы могут попасть на приём к приставам через сервис «Запись на личный прием»

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области ведется личный прием граждан с использованием сервиса «Запись на личный прием». О том, как воспользоваться сервисом, можно узнать на сайте УФССП России по Рязанской области.

Время приема одного человека ограничено 20 минутами. Граждане и представители организаций, записавшиеся на личный прием посредством сервиса «Запись на личный прием», принимаются согласно отведенному времени.

С помощью сервиса можно записаться только к заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления, начальникам структурных подразделений Управления, судебным приставам — исполнителям. Запись к руководителю Управления и заместителям начальников структурных подразделений Управления посредством сервиса невозможна.

Заместители главного судебного пристава Рязанской области проводят личный прием граждан и представителей организаций по понедельникам с 14.00 до 18.00, начальники отделов аппарата Управления по понедельникам с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, начальники структурных подразделений и судебные приставы — исполнители по вторникам и четвергам с 09.00 до 13.00, с 13.00 до 18.00 соответственно.

Записаться на личный прием можно по ссылке: http://fssp.gov.ru/fssponline/.